В Израиль прибыло уже несколько судов с украденным украинским зерном

У порт Ізраїлю прибуло ще одне судно з вкраденим Росією українським зерном та готується там до розвантаження.

Про це сьогодні, 28 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Придбання вкраденого в усіх нормальних країнах є діянням, яке тягне за собою юридичну відповідальність. Це стосується, зокрема, і вкраденого Росією зерна, — наголосив він.

Зеленський наголошує, що влада Ізраїлю не може не знати, які судна та з яким вантажем прибувають у порти країни.

Росія систематично забирає зерно на тимчасово окупованій українській землі та організовує вивезення такого зерна особами, які з окупантами пов’язані. Такі оборудки порушують законодавство самої Держави Ізраїль, — зазначив він.

За совами Зеленського, Україна зробила всі необхідні кроки дипломатичними каналами, щоб унеможливити подібні інциденти:

Втім, ми бачимо, що й чергове таке судно не зупинене. Доручив МЗС України поінформувати всіх партнерів нашої держави про ситуацію.

Зеленських зазначив, що Україна на основі інформації від розвідки готує відповідний санкційний пакет, який буде охоплювати й тих, хто безпосередньо перевозить це зерно, і тих фізичних та юридичних осіб, хто намагається заробляти на такій кримінальній схемі:

Скоординуємо і з європейськими партнерами, щоб відповідні особи були включені у європейські санкційні режими.