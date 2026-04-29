  1. Новости
Украина инициирует арест морского судна PANORMITIS с угнанным зерном, фото: Руслан Кравченко

Украина направила Израилю документы для ареста российского судна с украденным зерном

29 апр 2026, 14:56
999

Офіс генпрокурора України ініціював арешт морського судна PANORMITIS («Панорамітис») та вантажу, який, за даними слідства, може бути частиною схеми з легалізації незаконно вивезеного українського зерна.

Про це сьогодні, 29 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

Відповідний запит про міжнародну правову допомогу вже скеровано до компетентних органів Держави Ізраїль. Сьогодні наші документи вже знаходяться там, — розповів Кравченко.

За словами генпрокурора, українська сторона просить ізраїльських партнерів:

  • накласти арешт на судно та вантаж;
  • провести обшук;
  • вилучити суднову й вантажну документацію;
  • відібрати зразки зерна;
  • допитати членів екіпажу.

За даними слідства, PANORMITIS перевозить зерно, частково вивезене з тимчасово окупованих територій України. Продукцію завантажили після перевалки з іншого судна. Наразі воно прямує до порту Хайфа.

Кравченко зазначив, що слідчі задокументували факти незаконного заходу судна в закриті порти України:

Це грубе порушення українського законодавства та норм міжнародного морського права. Досудове розслідування цієї справи здійснює Головне слідче управління СБУ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Він додав, що з початку повномасштабної російської агресіїз тимчасово окупованих територій України незаконно вивезено понад 1,7 млн тонн агропродукції загальною вартістю понад 20 млрд грн.

Ми продовжуємо системно ідентифікувати кожне судно-порушник та працювати над притягненням до відповідальності всіх, хто причетний до воєнних злочинів проти України, — резюмував він.

Источник: Ракурс


