Україна направила Ізраїлю документи для арешту російського судна із краденим зерном

Україна ініціює арешт морського судна PANORMITIS із викраденим зерном

Офіс генпрокурора України ініціював арешт морського судна PANORMITIS («Панорамітис») та вантажу, який, за даними слідства, може бути частиною схеми з легалізації незаконно вивезеного українського зерна.

Про це сьогодні, 29 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

Відповідний запит про міжнародну правову допомогу вже скеровано до компетентних органів Держави Ізраїль. Сьогодні наші документи вже знаходяться там, — розповів Кравченко.

За словами генпрокурора, українська сторона просить ізраїльських партнерів:

накласти арешт на судно та вантаж;

провести обшук;

вилучити суднову й вантажну документацію;

відібрати зразки зерна;

допитати членів екіпажу.

За даними слідства, PANORMITIS перевозить зерно, частково вивезене з тимчасово окупованих територій України. Продукцію завантажили після перевалки з іншого судна. Наразі воно прямує до порту Хайфа.

Кравченко зазначив, що слідчі задокументували факти незаконного заходу судна в закриті порти України:

Це грубе порушення українського законодавства та норм міжнародного морського права. Досудове розслідування цієї справи здійснює Головне слідче управління СБУ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Він додав, що з початку повномасштабної російської агресіїз тимчасово окупованих територій України незаконно вивезено понад 1,7 млн тонн агропродукції загальною вартістю понад 20 млрд грн.