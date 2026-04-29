Україна направила Ізраїлю документи для арешту російського судна із краденим зерном

Офіс генпрокурора України ініціював арешт морського судна PANORMITIS («Панорамітис») та вантажу, який, за даними слідства, може бути частиною схеми з легалізації незаконно вивезеного українського зерна.
Про це сьогодні, 29 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.
Відповідний запит про міжнародну правову допомогу вже скеровано до компетентних органів Держави Ізраїль. Сьогодні наші документи вже знаходяться там, — розповів Кравченко.
За словами генпрокурора, українська сторона просить ізраїльських партнерів:
- накласти арешт на судно та вантаж;
- провести обшук;
- вилучити суднову й вантажну документацію;
- відібрати зразки зерна;
- допитати членів екіпажу.
За даними слідства, PANORMITIS перевозить зерно, частково вивезене з тимчасово окупованих територій України. Продукцію завантажили після перевалки з іншого судна. Наразі воно прямує до порту Хайфа.
Кравченко зазначив, що слідчі задокументували факти незаконного заходу судна в закриті порти України:
Це грубе порушення українського законодавства та норм міжнародного морського права. Досудове розслідування цієї справи здійснює Головне слідче управління СБУ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.
Він додав, що з початку повномасштабної російської агресіїз тимчасово окупованих територій України незаконно вивезено понад 1,7 млн тонн агропродукції загальною вартістю понад 20 млрд грн.
Ми продовжуємо системно ідентифікувати кожне судно-порушник та працювати над притягненням до відповідальності всіх, хто причетний до воєнних злочинів проти України, — резюмував він.