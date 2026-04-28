Последствия российской воздушной атаки по Киеву 28 апреля, фото: ГСЧС

Російські загарбники сьогодні, 28 квітня, вдень атакували Київ безпілотниками.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зафіксовані влучання та падіння уламків у двох районах столиці:

у Шевченківському районі пошкоджений фасад недобудови, частково зруйноване перекриття даху. Рятувальники ліквідували два незначні осередки загоряння;

у Солом’янському районі уламки ворожого безпілотника впали на території кладовища. Сталося займання сміття, яке наразі ліквідоване.

На місцях працюють рятувальники. Інформація оновлюється. Повідомлення щодо постраждалих не надходили, — зазначили у відомстві.

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив, що медики госпіталізували постраждалого внаслідок цієї атаки у Шевченківському районі — унаслідок вибуху через падіння БпЛА на пішохода наїхала легкова автівка;