Наслідки російської повітряної атаки по Києву 28 квітня, фото: ДСНС
Наслідки російської атаки по Києву показала ДСНС (ФОТО)
Російські загарбники сьогодні, 28 квітня, вдень атакували Київ безпілотниками.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зафіксовані влучання та падіння уламків у двох районах столиці:
- у Шевченківському районі пошкоджений фасад недобудови, частково зруйноване перекриття даху. Рятувальники ліквідували два незначні осередки загоряння;
- у Солом’янському районі уламки ворожого безпілотника впали на території кладовища. Сталося займання сміття, яке наразі ліквідоване.
На місцях працюють рятувальники. Інформація оновлюється. Повідомлення щодо постраждалих не надходили, — зазначили у відомстві.
Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив, що медики госпіталізували постраждалого внаслідок цієї атаки у Шевченківському районі — унаслідок вибуху через падіння БпЛА на пішохода наїхала легкова автівка;
Ще одному постраждалому — в Соломʼянському районі столиці — медики надали допомогу на місці, — зазначив він.