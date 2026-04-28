Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Наслідки російської повітряної атаки по Києву 28 квітня, фото: ДСНС

Наслідки російської атаки по Києву показала ДСНС (ФОТО)

28 кві 2026, 15:57
Російські загарбники сьогодні, 28 квітня, вдень атакували Київ безпілотниками.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зафіксовані влучання та падіння уламків у двох районах столиці:

  • у Шевченківському районі пошкоджений фасад недобудови, частково зруйноване перекриття даху. Рятувальники ліквідували два незначні осередки загоряння;
  • у Солом’янському районі уламки ворожого безпілотника впали на території кладовища. Сталося займання сміття, яке наразі ліквідоване.

На місцях працюють рятувальники. Інформація оновлюється. Повідомлення щодо постраждалих не надходили, — зазначили у відомстві.

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив, що медики госпіталізували постраждалого внаслідок цієї атаки у Шевченківському районі — унаслідок вибуху через падіння БпЛА на пішохода наїхала легкова автівка;

Ще одному постраждалому — в Соломʼянському районі столиці — медики надали допомогу на місці, — зазначив він.

Наслідки російської повітряної атаки по Києву 28 квітня, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


