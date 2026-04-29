Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 328 тис. 820 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 180 осіб. Про це сьогодні, 29 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 894 танки;
- 24 тис. 486 бойових броньованих машин;
- 40 тис. 825 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 755 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 356 одиниць засобів ППО;
- 435 літаків;
- 350 гелікоптерів;
- 262 тис. 33 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 579 крилатих ракет;
- 33 кораблі/катери;
- два підводні човни;
- 92 тис. 231 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 146 одиниць спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 189 бойових зіткнень.
Ворог вчора завдав 84 авіаудари, скинув 234 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8 тис. 409 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 19 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 42 — із РСЗВ.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Зелене, Рівне, Чарівне, Долинка, Гуляйпільське, Любицьке, Новоолександрівка, Воздвижівська, Малокатеринівка та Оріхів Запорізької області.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили чотири пункти управління безпілотними літальними апаратами, п’ять районів зосередження та один інший важливий об'єкт окупантів.