Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти за добу втратили понад 1,1 тис. осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники за добу втратили 1 тис. 180 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)

29 кві 2026, 08:27
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 328 тис. 820 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 180 осіб. Про це сьогодні, 29 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 894 танки;
  • 24 тис. 486 бойових броньованих машин;
  • 40 тис. 825 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 755 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 356 одиниць засобів ППО;
  • 435 літаків;
  • 350 гелікоптерів;
  • 262 тис. 33 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 4 тис. 579 крилатих ракет;
  • 33 кораблі/катери;
  • два підводні човни;
  • 92 тис. 231 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 146 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 189 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав 84 авіаудари, скинув 234 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8 тис. 409 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 19 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 42 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Зелене, Рівне, Чарівне, Долинка, Гуляйпільське, Любицьке, Новоолександрівка, Воздвижівська, Малокатеринівка та Оріхів Запорізької області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили чотири пункти управління безпілотними літальними апаратами, п’ять районів зосередження та один інший важливий об'єкт окупантів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

