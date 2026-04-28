Українські військові підрозділу SIGNUM зі складу 59-ї ОШБр БпС імені Якова Гандзюка виявили точку злету російських БпЛА та ліквідували одного з операторів.

Відповідне відео сьогодні, 28 квітня, опубліковане на Фейсбук-сторінці підрозділу.

Бійці SIGNUM вкотре виявили точку злету російських операторів та ліквідували одного з них. Той явно не очікував зустрічі з нашим дроном, — вказано в описі відео. — Також відпрацювали по укриттях противника — важливо не дозволяти їм накопичуватися та вибивати цих щурів з усіх щілин.