Знищення російських загарбників, скріншот відео

Українські дрони знищили російського пілота безпілотників та укриття рашистів (ВІДЕО)

28 кві 2026, 21:37
Українські військові підрозділу SIGNUM зі складу 59-ї ОШБр БпС імені Якова Гандзюка виявили точку злету російських БпЛА та ліквідували одного з операторів.

Відповідне відео сьогодні, 28 квітня, опубліковане на Фейсбук-сторінці підрозділу.

Бійці SIGNUM вкотре виявили точку злету російських операторів та ліквідували одного з них. Той явно не очікував зустрічі з нашим дроном, — вказано в описі відео. — Також відпрацювали по укриттях противника — важливо не дозволяти їм накопичуватися та вибивати цих щурів з усіх щілин.

Джерело: Ракурс


