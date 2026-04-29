Последствия российской атаки на Харьков и пригород, фото: Харьковская областная прокуратура

https://racurs.ua/n213507-rossiyskie-bespilotniki-nochu-udarili-po-harkovu-i-prigorodam-vosem-postradavshih-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 квітня, атакували безпілотниками Харків та передмістя.

Постраждали восьмеро людей. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Для атак росіяни, за попередньою інформацією, застосували безпілотники типу «Герань-2».

Внаслідок атак:

у Немишлянському районі Харкова пошкоджено житлові будинки та автомобілі. Постраждали двоє мирних жителів — 70-річний чоловік дістав поранення та госпіталізований, 65-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес;

в Основ’янському районі зафіксовано влучання БпЛА по території парковки гіпермаркету, внаслідок чого пошкоджено транспортні засоби;

під атакою опинилося село Котляри Харківського району. Пошкоджено домоволодіння та господарчі споруди. 50-річний чоловік дістав вибухове поранення. Жінки віком 76 та 55 років, а також 60-річний чоловік зазнали гострої реакції на стрес. Ще один чоловік отримав вибухове поранення, також у однієї жінки діагностовано гостру реакцію на стрес.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).