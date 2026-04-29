Последствия российской атаки на Харьков и пригород, фото: Харьковская областная прокуратура
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 квітня, атакували безпілотниками Харків та передмістя.
Постраждали восьмеро людей. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
Для атак росіяни, за попередньою інформацією, застосували безпілотники типу «Герань-2».
Внаслідок атак:
- у Немишлянському районі Харкова пошкоджено житлові будинки та автомобілі. Постраждали двоє мирних жителів — 70-річний чоловік дістав поранення та госпіталізований, 65-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес;
- в Основ’янському районі зафіксовано влучання БпЛА по території парковки гіпермаркету, внаслідок чого пошкоджено транспортні засоби;
- під атакою опинилося село Котляри Харківського району. Пошкоджено домоволодіння та господарчі споруди. 50-річний чоловік дістав вибухове поранення. Жінки віком 76 та 55 років, а також 60-річний чоловік зазнали гострої реакції на стрес. Ще один чоловік отримав вибухове поранення, також у однієї жінки діагностовано гостру реакцію на стрес.
Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).