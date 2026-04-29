Последствия российской атаки на Одесщину, фото: Измаильская РГА

Рашисты массированно атаковали Одесщину — разрушено здание больницы (ФОТО)

29 апр 2026, 09:58
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 квітня, атакували Ізмаїльський район Одеської області.

Під ударом опинилися об'єкти інфраструктури на території міста Ізмаїл. Про це повідомляє прес-служба Ізмаїльської РДА.

Унаслідок атаки зафіксовано пошкодження, зокрема постраждала будівля районної лікарні. На жаль, є постраждалі. Наразі служби працюють над ліквідацією наслідків та фіксацією руйнувань, — розповіли у РДА.

Прес-служба ДСНС Одещини повідомляє, що внаслідок російської атаки:

  • виникли займання у житлових будинках, господарчій споруді та гаражі, зазнав пошкоджень вантажний автомобіль. У результаті пожеж у житловому секторі постраждали дві людини;
  • відбулося руйнування приймального відділення лікарні з подальшим загоранням — пацієнтів і персонал евакуйовано до іншого медичного закладу;
  • у багатоповерховому житловому будинку пошкоджено фасад і скління, без подальшого займання;
  • через падіння уламків на території Дунайського біосферного заповідника виникли осередки загоряння очерету.

Источник: Ракурс


