Наслідки російської атаки на Одещину, фото: Ізмаїльська РДА
Рашисти масовано атакували Одещину — зруйновано будівлю лікарні (ФОТО)
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 квітня, атакували Ізмаїльський район Одеської області.
Під ударом опинилися об'єкти інфраструктури на території міста Ізмаїл. Про це повідомляє прес-служба Ізмаїльської РДА.
Унаслідок атаки зафіксовано пошкодження, зокрема постраждала будівля районної лікарні. На жаль, є постраждалі. Наразі служби працюють над ліквідацією наслідків та фіксацією руйнувань, — розповіли у РДА.
Прес-служба ДСНС Одещини повідомляє, що внаслідок російської атаки:
- виникли займання у житлових будинках, господарчій споруді та гаражі, зазнав пошкоджень вантажний автомобіль. У результаті пожеж у житловому секторі постраждали дві людини;
- відбулося руйнування приймального відділення лікарні з подальшим загоранням — пацієнтів і персонал евакуйовано до іншого медичного закладу;
- у багатоповерховому житловому будинку пошкоджено фасад і скління, без подальшого займання;
- через падіння уламків на території Дунайського біосферного заповідника виникли осередки загоряння очерету.