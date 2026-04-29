Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

171 БпЛА атакував Україну в ніч на 29 квітня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

29 кві 2026, 09:35
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 квітня (з 18.00 28 квітня), атакували Україну загалом 171 ударним БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 120 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Шаталово, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, також із тимчасово окупованого Донецька і Гвардійського та Чауда в окупованому Криму. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 154 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на десяти локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

Джерело: Ракурс


