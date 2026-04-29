Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы
171 БпЛА атаковал Украину в ночь на 29 апреля — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 квітня (з 18.00 28 квітня), атакували Україну загалом 171 ударним БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 120 із них — «шахеди»).
Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Шаталово, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, також із тимчасово окупованого Донецька і Гвардійського та Чауда в окупованому Криму. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.
За попередніми даними, станом на 08.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 154 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на десяти локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.
