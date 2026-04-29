Последствия российских ударов в Марганце, фото: ГСЧС

У Марганці Нікопольського району Дніпропетровської області російські війська тричі вдарили по пожежно-рятувальному автомобілю.

Про це сьогодні, 29 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.

Надзвичайники саме прямували на виклик після попередньої атаки рф по одному з об'єктів міста. У цей момент окупанти цілеспрямовано відкрили вогонь по автівці рятувальників, — розповіли у відомстві.

Особовий склад рятувальників внаслідок цього інциденту не постраждав.