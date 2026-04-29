Наслідки російських ударів у Марганці, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n213513-rashysty-trychi-vdaryly-dronamy-po-pojejno-ryatuvalnomu-avtomobilu-na-dnipropetrovschyni-foto.html

Ракурс

У Марганці Нікопольського району Дніпропетровської області російські війська тричі вдарили по пожежно-рятувальному автомобілю.

Про це сьогодні, 29 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.

Надзвичайники саме прямували на виклик після попередньої атаки рф по одному з об'єктів міста. У цей момент окупанти цілеспрямовано відкрили вогонь по автівці рятувальників, — розповіли у відомстві.

Особовий склад рятувальників внаслідок цього інциденту не постраждав.