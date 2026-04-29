Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російських ударів у Марганці, фото: ДСНС

Рашисти тричі вдарили дронами по пожежно-рятувальному автомобілю на Дніпропетровщині (ФОТО)

29 кві 2026, 14:20
У Марганці Нікопольського району Дніпропетровської області російські війська тричі вдарили по пожежно-рятувальному автомобілю.

Про це сьогодні, 29 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.

Надзвичайники саме прямували на виклик після попередньої атаки рф по одному з об'єктів міста. У цей момент окупанти цілеспрямовано відкрили вогонь по автівці рятувальників, — розповіли у відомстві.

Особовий склад рятувальників внаслідок цього інциденту не постраждав.

Це ще один доказ того, що ворог веде війну й проти тих, хто рятує життя, — наголошують у ДСНС.

Наслідки російських ударів у Марганці, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів