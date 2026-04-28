Російські загарбники сьогодні, 28 квітня, цілеспрямовано атакували безпілотниками надзвичайників у Марганці на Дніпропетровщині.
Про це повідомила прес-служба ДСНС Дніпропетровської області, опублікувавши відео моменту удару по техніці надзвичайників безпілотника літакового типу.
Пошкоджено депо та спецтехніки. Рятувальники вчасно перейшли до укриття, що дозволило уникнути жертв серед особового складу, — зазначили у відомстві.