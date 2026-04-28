Російські безпілотники атакували рятувальників у Марганці, скріншот відео

Росіяни цілеспрямовано атакували безпілотниками рятувальників у Марганці (ВІДЕО)

28 кві 2026, 22:27
Російські загарбники сьогодні, 28 квітня, цілеспрямовано атакували безпілотниками надзвичайників у Марганці на Дніпропетровщині.

Про це повідомила прес-служба ДСНС Дніпропетровської області, опублікувавши відео моменту удару по техніці надзвичайників безпілотника літакового типу.

Пошкоджено депо та спецтехніки. Рятувальники вчасно перейшли до укриття, що дозволило уникнути жертв серед особового складу, — зазначили у відомстві.

Російські безпілотники атакували рятувальників у Марганці, фото: ДСНС

