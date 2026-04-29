Украинские дроны поразили два российских вертолета в Воронежской области РФ. Фото:

https://racurs.ua/n213524-drony-vsu-porazili-vertolety-mi-28-i-mi-17-v-voronejskoy-oblasti-rf-video.html

Ракурс

Сили безпілотних систем 29 квітня уразили ворожі гелікоптери у Воронезькій області РФ.

Українська розвідка виявила повітряні судна Мі-8 та Мі-28, які перебували на землі та, ймовірно, проходили технічне обслуговування. Поруч вертольотів перебували й російські військові. Після того, як координати були уточнені, по гелікоптерах відпрацювали українські дрони 429-ї бригади «Ахіллес» та 43-ї ОАБР. Про це СБС Збройних сил України 29 квітня повідомили у Facebook.

Обидві цілі були успішно уражені. Операція була спільно спланована з Центром спеціальних операцій «А».

Один із уражених вертольотів Мі-8 — це багатоцільовий гелікоптер, який росіяни використовують для транспортування особового складу та вантажів, а також для вогневої підтримки підрозділів. Цей борт коштує щонайменше 6 млн дол.

Друга ціль — це Мі-28, який являється ударним гелікоптером, що призначений для ураження броньованої техніки та живої сили. Кабіна цього вертольота броньована, що дозволяє екіпажу працювати в умовах інтенсивного обстрілу. Його орієнтовна вартість становить близько 18 млн дол.

Нагадаємо, українські безпілотники підрозділів Middle-strike Сил спецоперацій ЗСУ уразили місце зберігання російських оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» у тимчасово окупованому Криму.