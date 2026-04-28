Знищення російської військової техніки, скріншот відео

Українські безпілотники підрозділів Middle-strike Сил спецоперацій ЗСУ у ніч на сьогодні, 28 квітня, уразили місце зберігання російських оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомила прес-служба ССО.

Прихована техніка була розташована на території колишньої ракетної бази біля селища Овражки за 40 кілометрів на схід від окупованого Сімферополя. Звідти ракети могли дістатися до лінії фронту чи тилових міст України за лічені хвилини, — розповіли у ССО.

Зазначається, що підпільники Руху опору неодноразово фіксували пуски ворожих ракет з цієї локації.