Последствия удара российского БПЛА в Запорожье, фото: ГСЧС

Рашисты ударили по рынку и храму в Вольнянске — есть погибшие и раненые (ФОТО)

4 мая 2026, 22:01
Російські загарбники атакували БпЛА місто Вільнянськ на Запоріжжі.

Є загиблі та поранені. Про це сьогодні, 4 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Поцілили по території ринку та храму. Зруйновано павільйони та пошкоджені прилеглі будівлі. На місцях виникли пожежі, які вже ліквідовані, — розповів він.

Внаслідок російської атаки:

  • загинуло подружжя — 51-річний чоловік та 62-річна жінка.
  • їхній 31-річний син дістав поранень нижніх кінцівок. Нині він перебуває під наглядом лікарів;
  • постраждали ще три жінки, віком 32, 36 та 52 років. Їм надають медичну допомогу.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що усі пожежі на загальній площі 120 кв. м ліквідовано.

Сталося загоряння торговельного павільйону та будівлі на території храму, — розповіли у відомстві. -Крім цього, пошкоджена культова споруда та поруч розташовані будівлі й будинки.

Наслідки удару російського БпЛА на Запоріжжі, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


