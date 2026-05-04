Наслідки удару російського БпЛА на Запоріжжі, фото: ДСНС
Рашисти вдарили по ринку та храму у Вільнянську — є загиблі та поранені (ФОТО, ВІДЕО)
Російські загарбники атакували БпЛА місто Вільнянськ на Запоріжжі.
Є загиблі та поранені. Про це сьогодні, 4 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Поцілили по території ринку та храму. Зруйновано павільйони та пошкоджені прилеглі будівлі. На місцях виникли пожежі, які вже ліквідовані, — розповів він.
Внаслідок російської атаки:
- загинуло подружжя — 51-річний чоловік та 62-річна жінка.
- їхній 31-річний син дістав поранень нижніх кінцівок. Нині він перебуває під наглядом лікарів;
- постраждали ще три жінки, віком 32, 36 та 52 років. Їм надають медичну допомогу.
Прес-служба ДСНС повідомляє, що усі пожежі на загальній площі 120 кв. м ліквідовано.
Сталося загоряння торговельного павільйону та будівлі на території храму, — розповіли у відомстві. -Крім цього, пошкоджена культова споруда та поруч розташовані будівлі й будинки.