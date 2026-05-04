Наслідки удару російського БпЛА на Запоріжжі, фото: ДСНС

Російські загарбники атакували БпЛА місто Вільнянськ на Запоріжжі.

Є загиблі та поранені. Про це сьогодні, 4 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Поцілили по території ринку та храму. Зруйновано павільйони та пошкоджені прилеглі будівлі. На місцях виникли пожежі, які вже ліквідовані, — розповів він.

Внаслідок російської атаки:

загинуло подружжя — 51-річний чоловік та 62-річна жінка.

їхній 31-річний син дістав поранень нижніх кінцівок. Нині він перебуває під наглядом лікарів;

постраждали ще три жінки, віком 32, 36 та 52 років. Їм надають медичну допомогу.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що усі пожежі на загальній площі 120 кв. м ліквідовано.