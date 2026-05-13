Солдаты РФ надругались над телами погибших бойцов ВСУ на Гуляйпольском направлении.

Російські окупанти вчинили наругу над загиблими українськими захисниками.

У вівторок, 12 травня, військовослужбовці 225-го окремого штурмового полку потрапили в засідку, яку на Гуляйпільському напрямку влаштувала інфільтрована група противника. У ході дою загинули два українські бійці. Команди окупантів віддав прямий наказ вчинити наругу над тілами полеглих українців. Про це 13 травня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у соцмережах.

У ході наказу, який перехопила українська розвідка, командир ворога наказує відсікти дві голови «для підтвердження» та покласти їх на видному місці край поля. Його підлеглий висловлює готовність виконати такий наказ.

Вчиняючи наругу над тілами полеглих військових, окупанти вкотре продемонстрували свою садистську сутність та надмірну показову жорстокість. Це грубе свідоме порушення правил та звичаїв війни — воєнний злочин, який не має терміну давності, — наголосили в Генштабі.

Українське командування попередньо вже встановило підрозділ, який вчинив такі звірства. Злочинний наказ віддав російський офіцер, який раніше вже наказував глумитися над українськими військовополоненими.

У Генеральному штабі ЗСУ пообіцяли, що винні у цьому звірстві обов’язково будуть покарані.

Нагадаємо, у березні уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російські війська стратили 337 українських військовополонених. Крім того, понад 95% українських військовополонених зазнають систематичних тортур з боку окупантів.