В Киевской области обезвредили боевую часть БпЛА «Герань-2», фото: ГСЧС

Бойову частину БпЛА «Герань-2» знешкодили сапери у Вишгородському районі на Київщині.

Про це сьогодні, 6 травня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що підозрілий предмет знайшли місцеві жителі на території лісового масиву. Фахівці ДСНС його вилучили та знищили контрольованим підривом на спеціально обладнаному майданчику.