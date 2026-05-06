  Новости
В Киевской области обезвредили боевую часть БпЛА «Герань-2», фото: ГСЧС

Боевую часть «герани» обнаружили в лесу Киевской области (ФОТО)

6 мая 2026, 17:49
Бойову частину БпЛА «Герань-2» знешкодили сапери у Вишгородському районі на Київщині.

Про це сьогодні, 6 травня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що підозрілий предмет знайшли місцеві жителі на території лісового масиву. Фахівці ДСНС його вилучили та знищили контрольованим підривом на спеціально обладнаному майданчику.

У разі виявлення вибухонебезпечних предметів або їх фрагментів — не наближайтеся та не торкайтеся! Повідомте за номером «101»! — наголошують у ДСНС.

На Київщині знешкодили бойову частину БпЛА «Герань-2», фото: ДСНС

Источник: Ракурс


