Россияне обстреляли Ореховскую стелу, фото: Иван Федоров

https://racurs.ua/n213662-rossiyane-obstrelyali-simvol-zaporojskoy-oblasti-foto.html

Ракурс

Російські загарбники обстріляли символ Запорізької області — Оріхівську стелу.

Про це сьогодні, 6 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ще вчора тут майоріли десятки прапорів наших військових підрозділів, волонтерів, партнерів регіону. А сьогодні — те, що ворог завжди залишає після себе: руйнування і порожнечу", — зазначив Федоров.

Він додав, що це стелу буде відновлено, відповідні роботи вже ведуться.