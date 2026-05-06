Росіяни обстріляли Оріхівську стелу, фото: Іван Федоров

Росіяни обстріляли символ Запорізької області (ФОТО)

6 тра 2026, 21:11
Російські загарбники обстріляли символ Запорізької області — Оріхівську стелу.

Про це сьогодні, 6 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ще вчора тут майоріли десятки прапорів наших військових підрозділів, волонтерів, партнерів регіону. А сьогодні — те, що ворог завжди залишає після себе: руйнування і порожнечу", — зазначив Федоров.

Він додав, що це стелу буде відновлено, відповідні роботи вже ведуться.

Джерело: Ракурс


