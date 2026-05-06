Россия ответила на предложение прекратить огонь новыми ударами — Зеленский
Росія не відреагувала на пропозицію України щодо повного припинення вогню та продовжує здійснювати нові обстріли та атаки.
Про це сьогодні, 6 травня, у своєму вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.
Я хочу подякувати кожній державі, хочу подякувати кожному лідеру, який підтримав Україну та пропозицію нашої держави — пропозицію, яку ми дали Росії, — про встановлення повної тиші. По сьогоднішньому дню ми бачимо, що Росія відповіла на цю нашу пропозицію припинення вогню тільки новими ударами, новими атаками, — наголосив Зеленський.
Він зазначив, що сьогодні фактично щогодини надходять повідомлення про російській удари:
Донеччина, Харківщина, Дніпровщина, Суми, область Сумська, Чернігівщина, Запоріжжя, Херсон. Жоден із видів своєї воєнної активності Росія не зупинила.
За словами Зеленського, Україна буде діяти дзеркально і залежно від ситуації вночі та завтра визначатиметься із відповідями.
Росія отримала від нас чітку пропозицію щодо тиші та дипломатії і знає, як зв’язатися з Україною або з партнерами, щоб узгодити деталі. Якщо ж ту одну особу в Москві, яка не може жити без війни, цікавить тільки один парад і більше нічого, то це інша справа, — наголосив він. — Україна готова працювати заради миру. Україна прагне достойно закінчити цю війну. Росія довоювалася до того, що і їхній головний парад уже залежить від нас. І це чіткий сигнал: треба завершувати.