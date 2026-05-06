Владимир Зеленский, скриншот видео

Росія не відреагувала на пропозицію України щодо повного припинення вогню та продовжує здійснювати нові обстріли та атаки.

Про це сьогодні, 6 травня, у своєму вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Я хочу подякувати кожній державі, хочу подякувати кожному лідеру, який підтримав Україну та пропозицію нашої держави — пропозицію, яку ми дали Росії, — про встановлення повної тиші. По сьогоднішньому дню ми бачимо, що Росія відповіла на цю нашу пропозицію припинення вогню тільки новими ударами, новими атаками, — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що сьогодні фактично щогодини надходять повідомлення про російській удари:

Донеччина, Харківщина, Дніпровщина, Суми, область Сумська, Чернігівщина, Запоріжжя, Херсон. Жоден із видів своєї воєнної активності Росія не зупинила.

За словами Зеленського, Україна буде діяти дзеркально і залежно від ситуації вночі та завтра визначатиметься із відповідями.