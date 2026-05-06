Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
СБС ударили по учебному центру операторов БпЛА и объектам материально-технического обеспечения рашистов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n213666-sbs-udarili-po-uchebnomu-centru-operatorov-bpla-i-obektam-materialno-tehnicheskogo-obespecheniya.htmlРакурс
У Луганській області пілоти 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї бригади «Птахи Мадяра» 5 травня уразили навчальний центр підготовки операторів БпЛА російських загарбників. Операцію проведено спільно з ЦСО «А» СБУ.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Сил безпілотних систем, опублікувавши відповідне відео.
Крім того:
- 413-й полк «Рейд» уразив склади матеріально-технічного забезпечення підрозділу зі складу 5-ї армії РФ у Донецькій області;
- 1-й окремий центр уразив командно-спостережний пункт підрозділу БпЛА.
Операції проведено у координації з Центром глибинних уражень Сил безпілотних систем, — зазначили у СБС.
На відео також показано об'єктивного контролю з боку противника щодо нещодавнього ураження РЛС «Каста».