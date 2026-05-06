Знищення російських загарбників, скріншот відео

У Луганській області пілоти 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї бригади «Птахи Мадяра» 5 травня уразили навчальний центр підготовки операторів БпЛА російських загарбників. Операцію проведено спільно з ЦСО «А» СБУ.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Сил безпілотних систем, опублікувавши відповідне відео.

Крім того:

413-й полк «Рейд» уразив склади матеріально-технічного забезпечення підрозділу зі складу 5-ї армії РФ у Донецькій області;

1-й окремий центр уразив командно-спостережний пункт підрозділу БпЛА.

Операції проведено у координації з Центром глибинних уражень Сил безпілотних систем, — зазначили у СБС.

На відео також показано об'єктивного контролю з боку противника щодо нещодавнього ураження РЛС «Каста».