Рашисты за сутки потеряли 890 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

7 мая 2026, 08:28
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 338 тис. 60 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 890 осіб. Про це сьогодні, 7 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 918 танків;
  • 24 тис. 521 бойову броньовану машину;
  • 41 тис. 539 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 776 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 365 одиниць засобів ППО;
  • 435 літаків;
  • 352 гелікоптери;
  • 1 тис. 336 наземні робототехнічні комплекси;
  • 277 тис. 912 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 4 тис. 585 крилатих ракет;
  • 33 кораблі/катери;
  • два підводні човни;
  • 94 тис. 545 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 172 одиниці спеціальної техніки.

Ворог вчора завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 78 авіаударів, скинувши 256 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9 тис. 317 дронів-камікадзе та здійснив 2 тис. 696 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 67 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Товстодубове та Голубівка Сумської області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили дев’ять районів зосередження живої сили противника, артилерійську систему та ще один важливий об'єкт ворога.

Источник: Ракурс


