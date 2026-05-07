Російські захватчики за сутки потеряли 890 человек — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 338 тис. 60 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 890 осіб. Про це сьогодні, 7 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 918 танків;
- 24 тис. 521 бойову броньовану машину;
- 41 тис. 539 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 776 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 365 одиниць засобів ППО;
- 435 літаків;
- 352 гелікоптери;
- 1 тис. 336 наземні робототехнічні комплекси;
- 277 тис. 912 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 585 крилатих ракет;
- 33 кораблі/катери;
- два підводні човни;
- 94 тис. 545 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 172 одиниці спеціальної техніки.
Ворог вчора завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 78 авіаударів, скинувши 256 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9 тис. 317 дронів-камікадзе та здійснив 2 тис. 696 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 67 — із РСЗВ.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Товстодубове та Голубівка Сумської області.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили дев’ять районів зосередження живої сили противника, артилерійську систему та ще один важливий об'єкт ворога.