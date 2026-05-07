Последствия российских обстрелов Днепропетровской области, фото: Днепропетровская ОВА

У Дніпрі внаслідок атаки російських безпілотників в ніч на сьогодні, 7 травня, виникла пожежа у багатоповерховому житловому будинку, постраждали двоє людей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Двоє людей постраждали через нічну ворожу атаку на Дніпро. Це вагітна 21-річна жінка і чоловік 45 років. Обом надали меддопомогу на місці, — розповів він.

Зазначається, що внаслідок атаки зайнялася квартира у п’ятиповерхівці. Пошкоджені кілька будинків поруч та автівки.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що у Дніпрі через пошкодження багатоповерхівок рятувальники евакуювали у безпечне місце 20 людей.

Крім того:

на Нікопольщині ворог пошкодив супермаркет, АЗС, церкву та будинки. Постраждав один чоловік;

у Самарівському районі ліквідували пожежу на об'єкті інфраструктури;

у Кам’янському районі постраждав 43-річний чоловік, пошкоджено авто;

у Павлоградському районі та на Синельниківщині є влучання в інфраструктуру та транспорт.

Всі пожежі ліквідували.