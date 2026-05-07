Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы
102 БпЛА атаковали Украину в ночь на 7 мая — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n213670-102-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-7-maya-vozdushnye-sily-infografika.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні 7 травня (з 19.00 6 травня) атакували Україну загалом 102 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія».
Запуски здійснювалися із напрямків російських Брянська, Курська, Міллєрово, Орла і Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського у ТОТ Криму. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрони інших типів на півночі та сході країни;
- зафіксовано влучання восьми ударних БпЛА на шести локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.