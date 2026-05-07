Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне атаковали дроном маршрутное такси в Запорожье

Российский дрон атаковал маршрутку на Запорожье — ранен человек

7 мая 2026, 14:49
999

Російські загарбники атакували FPV-дроном маршрутне таксі у Запорізькій області.

Про це сьогодні, 7 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької області Іван Федоров.

Сьогодні ворожим fpv-дроном пошкоджений пасажирський мікроавтобус, який працював на рейсі «Запоріжжя — Новотроїцьке», — розповів Федоров.

Внаслідок російської атаки постраждала людина.

Одна жінка отримала осколкове поранення — їй надана необхідна медична допомога, — зазначив очільник ОВА.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров