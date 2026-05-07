Российский дрон атаковал маршрутку на Запорожье — ранен человек

Россияне атаковали дроном маршрутное такси в Запорожье
Російські загарбники атакували FPV-дроном маршрутне таксі у Запорізькій області.
Про це сьогодні, 7 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької області Іван Федоров.
Сьогодні ворожим fpv-дроном пошкоджений пасажирський мікроавтобус, який працював на рейсі «Запоріжжя — Новотроїцьке», — розповів Федоров.
Внаслідок російської атаки постраждала людина.
Одна жінка отримала осколкове поранення — їй надана необхідна медична допомога, — зазначив очільник ОВА.