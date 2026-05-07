Российский дрон атаковал маршрутку на Запорожье — ранен человек

Россияне атаковали дроном маршрутное такси в Запорожье

https://racurs.ua/n213679-rossiyskiy-dron-atakoval-marshrutku-na-zaporoje-ranen-chelovek.html

Ракурс

Російські загарбники атакували FPV-дроном маршрутне таксі у Запорізькій області.

Про це сьогодні, 7 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької області Іван Федоров.

Сьогодні ворожим fpv-дроном пошкоджений пасажирський мікроавтобус, який працював на рейсі «Запоріжжя — Новотроїцьке», — розповів Федоров.

Внаслідок російської атаки постраждала людина.