На Волыни за сутки возникли три пожара торфа, фото: ГСЧС Волыни

Три пожара торфа возникли на Волыни из-за неосторожного обращения с огнем (ВИДЕО)

7 мая 2026, 15:04
У Волинській області минулої доби виникли три пожежі торфу.

Ймовірна причина їх виникнення — необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Про це сьогодні, 7 травня, повідомила прес-служба ДСНС Волинської області.

Рятувальники ліквідували займання у селі Ржищів та поблизу села Яревище. У селі Велика Ведмежка гасіння пожежі триває й сьогодні, — розповіли у відомстві.

До ліквідації пожеж залучили 30 рятувальників ДСНС України та чотири одиниці техніки, а також місцеві пожежні команди й небайдужих громадян. Загальна площа займання перевищила 7 га.

Варто додати, що раніше Український гідрометцентр опублікував попередження про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у низці регіонів України, зокрема і Волинської області, впродовж 6−8 травня.

Источник: Ракурс


