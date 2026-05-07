На Волыни за сутки возникли три пожара торфа, фото: ГСЧС Волыни

У Волинській області минулої доби виникли три пожежі торфу.

Ймовірна причина їх виникнення — необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Про це сьогодні, 7 травня, повідомила прес-служба ДСНС Волинської області.

Рятувальники ліквідували займання у селі Ржищів та поблизу села Яревище. У селі Велика Ведмежка гасіння пожежі триває й сьогодні, — розповіли у відомстві.

До ліквідації пожеж залучили 30 рятувальників ДСНС України та чотири одиниці техніки, а також місцеві пожежні команди й небайдужих громадян. Загальна площа займання перевищила 7 га.

Варто додати, що раніше Український гідрометцентр опублікував попередження про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у низці регіонів України, зокрема і Волинської області, впродовж 6−8 травня.