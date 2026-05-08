Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
СБУ задержала злоумышленников, взорвавших авто военного в Днепре. Фото:

Взорвали авто ВСУ — в Днепре силовики задержали террористов

8 мая 2026, 12:57
999

Затримано зловмисників, які підірвали авто військового у Дніпрі.

Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала двох виконавців замовного теракту, що стався у Дніпрі 7 травня. Напередодні близько 7.30 ранку у Соборному районі прифронтового міста вибухнув припаркований автомобіль військовослужбовця ЗСУ. Про це прес-центр СБУ повідомив у Telegram.

Правоохоронці ідентифікували зловмисників за кілька годин після вибуху. Виявилося, що обидва завербовані росіянами чоловіки є мешканцями Самарівського району Дніпропетровщини.

Вони заклали під авто саморобну бомбу й встановили поруч телефонну камеру для відеофіксації теракту. Саму вибухівку активували дистанційно.

Затриманим вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області безробітний зловмисник наводив по військових у Дніпропетровській області російські реактивні БпЛА типу «Герань-3». Агент повинен був виявити позиції української артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню HIMARS, по яких ворог готував дронову атаку.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров