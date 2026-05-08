СБУ затримала зловмисників, які підірвали авто військового у Дніпрі. Фото: СБУ

Ракурс

Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала двох виконавців замовного теракту, що стався у Дніпрі 7 травня. Напередодні близько 7.30 ранку у Соборному районі прифронтового міста вибухнув припаркований автомобіль військовослужбовця ЗСУ. Про це прес-центр СБУ повідомив у Telegram.

Правоохоронці ідентифікували зловмисників за кілька годин після вибуху. Виявилося, що обидва завербовані росіянами чоловіки є мешканцями Самарівського району Дніпропетровщини.

Вони заклали під авто саморобну бомбу й встановили поруч телефонну камеру для відеофіксації теракту. Саму вибухівку активували дистанційно.

Затриманим вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області безробітний зловмисник наводив по військових у Дніпропетровській області російські реактивні БпЛА типу «Герань-3». Агент повинен був виявити позиції української артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню HIMARS, по яких ворог готував дронову атаку.