Чоловік помер у приміщенні ТЦК в Дніпрі.

Чоловік помер у приміщенні Територіального центру комплектування у Дніпрі.

Громадянина затримали 5 травня після того, як перевірили військово-облікові документи. Чоловік начебто був порушником військового обліку та підлягав призову на військову службу. Про це Дніпропетровський обласний ТЦК та СП повідомив у соцмережах.

Громадянину стало погано під час проходження військово-лікарської комісії. Медики з бригади швидкої медичної допомоги, які прибули за викликом, протягом 45 хвилин надавали невідкладну допомогу, після чого констатували смерть громадянина.

Через смерть цивільного в ТЦК було призначене службове розслідування та відкрите кримінальне провадження. Про його результати повідомлять після завершення.

Керівництво та особовий склад Дніпропетровського ОТЦК та СП надає всебічну допомогу правоохоронним органам та сприяє слідству, — запевнили військкоми.

Нагадаємо, нещодавно у Рівненській області працівники ТЦК побили 16-річного хлопця з села Чудель Сарненського району. Військкоми били неповнолітнього металевою палицею, внаслідок чого у підлітка діагностували черепно-мозкову травму, забійну рана голови, забої рук, ніг та грудної клітки. Поліція розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.