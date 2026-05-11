СБУ сообщила о новом подозрении экс-нардепу Мураеву

СБУ повідомила про нову підозру колишньому народному депутату Євгену Мураєву, який заперечує збройну агресію РФ проти України.
Про це сьогодні. 11 травня, повідомив прес-центр спецслужби.
Служба безпеки зібрала нові докази підривної діяльності керівника забороненої прокремлівської партії «Наші» — колишнього народного депутата України Євгена Мураєва, — розповіли у СБУ.
За матеріалами справи, фігурант продовжив поширювати прокремлівську пропаганду після початку повномасштабної війни:
- переховуючись за кордоном, він дав інтерв’ю, в якому називав збройну агресію РФ проти України «внутрішнім громадянським конфліктом»;
- розповсюджував фейки про внутрішню ситуацію в Україні, закликав її громадян скласти зброю перед рашистами і виправдовував тимчасове захоплення частини території України.
Крім цього, до заборони підконтрольного Мураєву телеканалу «Наш», він масово використовував медіаресурс для поширення дезінформації про суспільно-політичну ситуацію в Україні на користь рф, — додали у СБУ.
Зазначається, що ініційована СБУ експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігуранта в інтересах країни-агресора.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Мураєву про підозру за ч. 1 і ч. 3 ст. 436−2 Кримінального кодексу (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.
Нагадаємо, що фігурант перебуває у розшуку за фактами державної зради та розпалювання національної ворожнечі та ненависті. Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна, — додали у СБУ.