СБУ сообщила о новом подозрении экс-нардепу Мураеву

Євгений Мураев

СБУ повідомила про нову підозру колишньому народному депутату Євгену Мураєву, який заперечує збройну агресію РФ проти України.

Про це сьогодні. 11 травня, повідомив прес-центр спецслужби.

Служба безпеки зібрала нові докази підривної діяльності керівника забороненої прокремлівської партії «Наші» — колишнього народного депутата України Євгена Мураєва, — розповіли у СБУ.

За матеріалами справи, фігурант продовжив поширювати прокремлівську пропаганду після початку повномасштабної війни:

переховуючись за кордоном, він дав інтерв’ю, в якому називав збройну агресію РФ проти України «внутрішнім громадянським конфліктом»;

розповсюджував фейки про внутрішню ситуацію в Україні, закликав її громадян скласти зброю перед рашистами і виправдовував тимчасове захоплення частини території України.

Крім цього, до заборони підконтрольного Мураєву телеканалу «Наш», він масово використовував медіаресурс для поширення дезінформації про суспільно-політичну ситуацію в Україні на користь рф, — додали у СБУ.

Зазначається, що ініційована СБУ експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігуранта в інтересах країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Мураєву про підозру за ч. 1 і ч. 3 ст. 436−2 Кримінального кодексу (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.