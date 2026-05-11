Армия РФ активизировалась на Приднепровском направлении, заявили в Силах обороны.

Армія Російської Федерації активізувала зусилля на Придніпровському напрямку.

На цій ділянці фронту окупанти мінують територію дистанційно за допомогою безпілотників. Наразі ворог здійснює дистанційне мінування в районах Берислава та Нового Берислава, що вище від колишньої Каховської греблі. Загарбники намагаються не тільки замінувати узбережжя, а й активно скидають міни на дороги між населеними пунктами. Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає «Укрінформ».

Також офіцер розповів, що росіяни також б’ють по позиціях українських військових, які розташовані на узбережжі. Крім того, ворог завдає по декілька десятків ударів дронами по населених пунктах і цивільній інфраструктурі.

За словами Волошина, окупанти навмисно влаштовують «криваве сафарі за цивільними мешканцями» в деяких населених пунктах. Таким чином противник намагається тиснути на людей. Вони б’ють по громадському транспорту, людях на велосипедах та навіть по пішоходах.

Нагадаємо, в Міноборони повідомляли, що російські війська скидають FPV-дрони з боєприпасами на дахи багатоквартирних будинків за десятки кілометрів від російсько-українського кордону. Мирні мешканці можуть натрапити на ці вибухонебезпечні предмети випадково.

Джерело: «Укрінформ»