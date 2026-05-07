Росіяни скидають FPV із зарядами на дахи багатоповерхових будинків.

Російські війська скидають FPV-дрони з боєприпасами на дахи багатоквартирних будинків.

Бойові дрони зі скинутими зарядами знаходять уже за десятки кілометрів від російсько-українського кордону. Виявляють їх не лише на землі, а й на дахах висоток. Мирні мешканці можуть натрапити на ці вибухонебезпечні предмети випадково. Про це радник міністра оборони України з технологічних напрямів оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов повідомив у Telegram.

За його словами, такий ударний БпЛА знайшли на даху одного з багатоповерхових будинків, що розташований за понад 30 км від кордону. А напередодні подібний дрон виявили просто на вулиці.

Радник міністра зазначив, що FPV з бойовими зарядами скидає безпілотник типу «Гербера».

Попередьте дітей і не намагайтеся брати до рук незрозумілі знахідки, — написав Бескрестнов.

Нагадаємо, у лютому радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестнов інформував, що російська армія почала переносити FPV-дрони на безпілотниках типу Shahed. Раніше ж заводське кріплення для перенесення FPV фіксували на дронах типу «Молнія» та Гербера", але «Шахеди» вже можуть нести на собі два FPV-безпілотники.