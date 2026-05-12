Поезд загорелся во время движения вблизи села Косари Черкасской области, фото: ГСЧС

На Черкащині поблизу села Косарі під час руху загорівся електропоїзд № 6551/6552 Черкаси — Знам’янка.

Про це сьогодні, 12 травня, повідомили прес-служби ДСНС та «Укрзалізниці».

Усіх 40 пасажирів поїзда евакуювали, постраждалих немає.

Вогнеборці ліквідували пожежу. Причину займання встановлюють.