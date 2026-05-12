Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Поезд загорелся во время движения вблизи села Косари Черкасской области, фото: ГСЧС

В Черкасской области во время движения загорелся электропоезд (ФОТО)

12 мая 2026, 16:39
999

На Черкащині поблизу села Косарі під час руху загорівся електропоїзд № 6551/6552 Черкаси — Знам’янка.

Про це сьогодні, 12 травня, повідомили прес-служби ДСНС та «Укрзалізниці».

Усіх 40 пасажирів поїзда евакуювали, постраждалих немає.

Вогнеборці ліквідували пожежу. Причину займання встановлюють.

Пасажирів резервним складом відправили зі станції Косарі із затримкою 1,5 години. Маршрут руху — без змін, — зазначили в «Укрзалізниці».

Потяг загорівся під час руху поблизу села Косарі на Черкащині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров