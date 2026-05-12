Поезд загорелся во время движения вблизи села Косари Черкасской области, фото: ГСЧС
На Черкащині поблизу села Косарі під час руху загорівся електропоїзд № 6551/6552 Черкаси — Знам’янка.
Про це сьогодні, 12 травня, повідомили прес-служби ДСНС та «Укрзалізниці».
Усіх 40 пасажирів поїзда евакуювали, постраждалих немає.
Вогнеборці ліквідували пожежу. Причину займання встановлюють.
Пасажирів резервним складом відправили зі станції Косарі із затримкою 1,5 години. Маршрут руху — без змін, — зазначили в «Укрзалізниці».