Потяг загорівся під час руху поблизу села Косарі на Черкащині, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n213767-na-cherkaschyni-pid-chas-ruhu-zagorivsya-elektropotyag-foto.html

Ракурс

На Черкащині поблизу села Косарі під час руху загорівся електропоїзд № 6551/6552 Черкаси — Знам’янка.

Про це сьогодні, 12 травня, повідомили прес-служби ДСНС та «Укрзалізниці».

Усіх 40 пасажирів поїзда евакуювали, постраждалих немає.

Вогнеборці ліквідували пожежу. Причину займання встановлюють.