Потяг загорівся під час руху поблизу села Косарі на Черкащині, фото: ДСНС

На Черкащині під час руху загорівся електропотяг (ФОТО)

12 тра 2026, 16:39
На Черкащині поблизу села Косарі під час руху загорівся електропоїзд № 6551/6552 Черкаси — Знам’янка.

Про це сьогодні, 12 травня, повідомили прес-служби ДСНС та «Укрзалізниці».

Усіх 40 пасажирів поїзда евакуювали, постраждалих немає.

Вогнеборці ліквідували пожежу. Причину займання встановлюють.

Пасажирів резервним складом відправили зі станції Косарі із затримкою 1,5 години. Маршрут руху — без змін, — зазначили в «Укрзалізниці».

