Винница осталась без воды из-за перебоев с электропитанием

12 мая 2026, 19:33
У Вінниці сьогодні, 12 травня, головна водопровідна станція зупинилася через перебої з електроживленням.

В результаті місто фактично залишилося без водопостачання. Про це вдень повідомила прес-служба КП «Вінницяоблводоканалу».

Зупинка головної водопровідної станції через проблеми з електроживленням, — зазначалося в повідомленні на Фейсбук-сторінці водоканалу. — Місто зараз буде без води або з сильно пониженим тиском. Вже працюємо над відновленням е/е.

Через кілька годин у водоканалі повідомили, що запустили подачу води на станцію і працюють над відновленням подачі на місто.

Повернення води в домівки вінничан займе не менше 6−8 годин, — зазначили у підприємстві.

Також було сформовано аварійну бригаду, яка буде працювати під час наповнення водогонів — щоб унеможливити ймовірні витоки і оперативно стравлювати повітря з системи.

Згодом у водоканалі розповіли детальніше про причини інциденту:

Більше доби (з 08.00 11 травня до 17.00 12 травня) наша головна водопровідна станція працювала на резервному живленні. Чому? Тому що ми проводили планові роботи з обслуговування ліній електропередач водоканалу та АТ «Вінницяобленерго». Далі спрацював захист лінії 10 кВ, і наша станція «просіла» знеструмлена. Цього разу над відновленням живлення працювали довго — дві години.

Источник: Ракурс


