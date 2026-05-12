Вінниця залишилася без води через перебої з електроживленням

У Вінниці через перебої з електропостачанням зникла вода

У Вінниці сьогодні, 12 травня, головна водопровідна станція зупинилася через перебої з електроживленням.

В результаті місто фактично залишилося без водопостачання. Про це вдень повідомила прес-служба КП «Вінницяоблводоканалу».

Зупинка головної водопровідної станції через проблеми з електроживленням, — зазначалося в повідомленні на Фейсбук-сторінці водоканалу. — Місто зараз буде без води або з сильно пониженим тиском. Вже працюємо над відновленням е/е.

Через кілька годин у водоканалі повідомили, що запустили подачу води на станцію і працюють над відновленням подачі на місто.

Повернення води в домівки вінничан займе не менше 6−8 годин, — зазначили у підприємстві.

Також було сформовано аварійну бригаду, яка буде працювати під час наповнення водогонів — щоб унеможливити ймовірні витоки і оперативно стравлювати повітря з системи.

Згодом у водоканалі розповіли детальніше про причини інциденту: