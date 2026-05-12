Вінниця залишилася без води через перебої з електроживленням

Ракурсhttps://racurs.ua/
У Вінниці через перебої з електропостачанням зникла вода
Вінниця залишилася без води через перебої з електроживленнямhttps://racurs.ua/ua/n213772-vinnycya-zalyshylasya-bez-vody-cherez-pereboyi-z-elektrojyvlennyam.htmlРакурс
У Вінниці сьогодні, 12 травня, головна водопровідна станція зупинилася через перебої з електроживленням.
В результаті місто фактично залишилося без водопостачання. Про це вдень повідомила прес-служба КП «Вінницяоблводоканалу».
Зупинка головної водопровідної станції через проблеми з електроживленням, — зазначалося в повідомленні на Фейсбук-сторінці водоканалу. — Місто зараз буде без води або з сильно пониженим тиском. Вже працюємо над відновленням е/е.
Через кілька годин у водоканалі повідомили, що запустили подачу води на станцію і працюють над відновленням подачі на місто.
Повернення води в домівки вінничан займе не менше 6−8 годин, — зазначили у підприємстві.
Також було сформовано аварійну бригаду, яка буде працювати під час наповнення водогонів — щоб унеможливити ймовірні витоки і оперативно стравлювати повітря з системи.
Згодом у водоканалі розповіли детальніше про причини інциденту:
Більше доби (з 08.00 11 травня до 17.00 12 травня) наша головна водопровідна станція працювала на резервному живленні. Чому? Тому що ми проводили планові роботи з обслуговування ліній електропередач водоканалу та АТ «Вінницяобленерго». Далі спрацював захист лінії 10 кВ, і наша станція «просіла» знеструмлена. Цього разу над відновленням живлення працювали довго — дві години.