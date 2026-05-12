Колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак радився щодо призначень на держпосади із гадалкою, яка підписана у нього в контактах як «Вероніка Феншуй Офіс».

Зокрема, він надсилав їй дані про день народження кандидатів і просив поради. Про це під час засідання ВАКС з обрання запобіжного заходу Єрмаку сьогодні, 12 травня, розповіла прокурор САП Валентина Гребенюк, повідомляє «Українська правда».

Він радиться щодо призначення на посаду міністра охорони здоров’я, чинного міністра. Щодо призначення на посаду заступника голови Офісу президента Татарова Олега Юрійовича, — розповіла Гребенюк. — Також щодо призначення на посаду керівника Держуправління справами Лисого Ігоря Васильовича… Питає поради щодо нього, пише дату народження.

Також, за словами прокурора, Єрмак радився із «Веронікою Феншуй» щодо призначення колишнього генпрокурора Ірини Венедіктової та прем'єра.

Обвинувачення вважає, що Єрмак може впливати на призначення осіб на вищі державні посади, зокрема у правоохоронних органах, і може це використати для перешкоджання розслідуванню. Зокрема, може спробувати приховати докази чи ініціювати розслідування щодо осіб, які причетні до досудового розслідування.

Наразі ВАКС оголосив перерву в засіданні до 12.00 завтрашнього дня, 13 травня.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі зазначив, на завтрашньому засіданні ВАКС розпочнуть розглядати матеріали в закритому форматі.

Джерело: «Українська правда», Олексій Гончаренко