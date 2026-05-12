Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
100 ОМБр провела роботизированный штурм логова вражеской ДРГ, скриншот видео

ВСУ провели успешный роботизированный штурм в Константиновке (ВИДЕО)

12 мая 2026, 22:06
999

У Костянтинівці на Донеччині 100-та окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ провела успішний роботизований штурм.

Відповідне відео сьогодні, 12 травня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

100 омбр розробила й успішно втілила у життя роботизований штурм лігва ворожої ДРГ у Костянтинівці, — вказано в описі відео. — Зокрема, для проведення штурмових дій залучили відразу три наземних дрони підрозділу НРК 100 омбр «Волинські Бобри».

Зазначається, що в результаті операції ліквідовано вісьмох окупантів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров