100 ОМБр провела роботизированный штурм логова вражеской ДРГ, скриншот видео
У Костянтинівці на Донеччині 100-та окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ провела успішний роботизований штурм.
Відповідне відео сьогодні, 12 травня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.
100 омбр розробила й успішно втілила у життя роботизований штурм лігва ворожої ДРГ у Костянтинівці, — вказано в описі відео. — Зокрема, для проведення штурмових дій залучили відразу три наземних дрони підрозділу НРК 100 омбр «Волинські Бобри».
Зазначається, що в результаті операції ліквідовано вісьмох окупантів.