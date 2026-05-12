  Новини
100 ОМБр провела роботизований штурм лігва ворожої ДРГ, скріншот відео

ЗСУ провели успішний роботизований штурм у Костянтинівці (ВІДЕО)

12 тра 2026, 22:06
У Костянтинівці на Донеччині 100-та окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ провела успішний роботизований штурм.

Відповідне відео сьогодні, 12 травня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

100 омбр розробила й успішно втілила у життя роботизований штурм лігва ворожої ДРГ у Костянтинівці, — вказано в описі відео. — Зокрема, для проведення штурмових дій залучили відразу три наземних дрони підрозділу НРК 100 омбр «Волинські Бобри».

Зазначається, що в результаті операції ліквідовано вісьмох окупантів.

Джерело: Ракурс


