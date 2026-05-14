Три человека погибли во время ремонта фасада многоэтажки во Львове

У Львові під час ремонту фасаду загинули троє працівників.

Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної прокуратури.

За попередніми даними:

сьогодні, 14 травня, на вулиці Очеретяній у Львові під час виконання робіт із ремонту фасаду будинку на рівні 15-го поверху обірвалася будівельна люлька;

внаслідок падіння загинули троє працівників. Попередньо, двоє із них — громадяни Туреччини;

наразі встановлюються всі обставини події, а також особи, відповідальні за дотримання вимог охорони праці.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу — порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей.