Троє людей загинули під час ремонту фасаду багатоповерхівки у Львові, фото: Львівська обласна прокуратура
У Львові під час ремонту фасаду загинули троє працівників.
Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної прокуратури.
За попередніми даними:
- сьогодні, 14 травня, на вулиці Очеретяній у Львові під час виконання робіт із ремонту фасаду будинку на рівні 15-го поверху обірвалася будівельна люлька;
- внаслідок падіння загинули троє працівників. Попередньо, двоє із них — громадяни Туреччини;
- наразі встановлюються всі обставини події, а також особи, відповідальні за дотримання вимог охорони праці.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу — порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей.