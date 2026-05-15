Сергей Ребров, фото: Офис президента

За колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака, якого підозрюють у причетності до легалізації 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка під Києвом, внесли уже 45,5 млн грн застави із 140 необхідних.

Про це повідомляє видання «Української правда» з посиланням на джерела в правоохоронних органах

За словами джерел, станом на ранок сьогоднішнього дня, 15 травня, до застави Єрмаку додалося 30 млн від футболіста Сергія Реброва Станіславовича, який у квітні 2026 року залишив роботу тренера збірної України.

Таким чином, на заставу Єрмаку наразі ще не вистачає близько 95,4 млн грн.

Варто додати, що у 2023 році в інтерв’ю YouTube-каналу «Бомбардир» Ребров заявив, що Єрмак був ініціатором його повернення в Україну заради роботи зі збірною.

Ребров тоді зазначив, що «дуже давно» знає Єрмака і заявив, що той «дуже порядна людина».

Нагадаємо, вчора, 14 травня, Вищий антикорупційний суд обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 140 млн грн застави.

Джерело: «Українська правда»