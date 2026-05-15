Совет Европы согласовал создание руководящего комитета Спецтрибунала по преступлениям РФ.

Рада Європи ухвалила створення керівного комітету Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Відповідне рішення у п’ятницю, 15 травня, ухвалив Комітет міністрів РЄ. За це проголосували 37 держав. Це вже третя установча угода й вона визначатиме адміністративні та управлінські засади функціонування трибуналу й допоможе розширити міжнародну підтримку. Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Сьогодні було пройдено точку неповернення — Спеціальний трибунал став юридичною реальністю, — зазначив очільник МЗС Андрій Сибіга.

Дипломат нагадав, що минулого року у Львові була затверджена імплементаційна угода, «що за швидкістю для міжнародного кримінального правосуддя є справжнім юридичним рекордом».

За словами Сибіги, інфраструктура відповідальності складатиметься з трьох елементів: Спеціального трибуналу, Міжнародної компенсаційної комісії та Реєстру збитків.

Нагадаємо, Спецтрибунал хочуть створити, бо Міжнародний кримінальний суд та інші інституції наразі не мають повноважень розглядати справи про злочин агресії, на чому наполягає Україна. Угоду про його створення президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали 25 червня у Страсбурзі.

А в січні цього року Євросоюз виділив перші 10 млн євро на Спецтрибунал, а в березні розпочав процес, щоб стати одним із засновників трибуналу.

До Спецтрибуналу вже доєдналися Україна, Велика Британія, Австрія, Португалія, Ісландія, Польща, Франція, Коста-Рика, Хорватія, Естонія, Німеччина, Фінляндія, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Норвегія, Словенія, Іспанія та Швеція.