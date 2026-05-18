Уничтожение российской военной техники, скриншот видео
Украинский беспилотник поразил еще один «Солнцепок» рашистов (ВИДЕО)
Оператор БпЛА 43-ї окремої механізованої бригади виявив та уразив російську важку вогнеметну систему ТОС-1А «Солнцепьок».
Відповідне відео сьогодні, 18 травня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 10-го армійського корпусу.
На відео показано, як безпілотник скидами знешкоджує російський «Солнцепьок».
Ще один інструмент терору окупантів перетворився на брухт, — вказано в описі відео. — Точна робота, холодний розрахунок та професіоналізм наших воїнів щодня зменшують вогневі можливості противника.