Уничтожение российской военной техники, скриншот видео

Украинский беспилотник поразил еще один «Солнцепок» рашистов (ВИДЕО)

18 мая 2026, 19:55
999

Оператор БпЛА 43-ї окремої механізованої бригади виявив та уразив російську важку вогнеметну систему ТОС-1А «Солнцепьок».

Відповідне відео сьогодні, 18 травня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 10-го армійського корпусу.

На відео показано, як безпілотник скидами знешкоджує російський «Солнцепьок».

Ще один інструмент терору окупантів перетворився на брухт, — вказано в описі відео. — Точна робота, холодний розрахунок та професіоналізм наших воїнів щодня зменшують вогневі можливості противника.

Источник: Ракурс


